УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Филатовой Ольги Ивановны 1954 года рождения...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Филатовой Ольги Ивановны 1954 года рождения, местонахождение которой неизвестно с марта 2006 года.Приметы: на вид 50-60 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26- 02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-18-18