Помощник министра внутренних дел по вопросам гражданской защиты Хорватии Дамир Трут сообщил, что в результате произошедшей накануне утром в столице страны Загребе серии землетрясений повреждены более 500 жилых объектов. Последствия удара стихии до сих пор изучаются властями города и страны.

Помощник министра внутренних дел по вопросам гражданской защиты Хорватии Дамир Трут сообщил, что в результате произошедшей накануне утром в столице страны Загребе серии землетрясений повреждены более 500 жилых объектов. Последствия удара стихии до сих пор изучаются властями города и страны.Как сообщалось, неподалеку от столицы Хорватии произошли два землетрясения магнитудой 5,3 и 5, в результате чего в Загребе возникли проблемы с подачей электроэнергии и сбои в работе интернета. В расчистке улиц города от образовавшихся завалов были задействованы порядка 200 военнослужащих, напоминает ТАСС.Многие жители Загреба покинули свои дома и выехали на открытые пространства. Для тех, кто не мог вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города были установлены пункты питания, людей размещали в студенческих общежитиях. По данным посольства РФ в Хорватии, россияне при землетрясениях не пострадали.