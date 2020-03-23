Рядом со столицей Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,4. За ним последовали повторные толчки сопоставимой силы.

Рядом со столицей Хорватии утром 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,4. За ним последовали повторные толчки сопоставимой силы. О пострадавших не сообщается.В центре Загреба многие здания частично обрушились, засыпав кирпичами припаркованные на улицах автомобили. Поврежден и исторический Загребский собор. В столичной мэрии рекомендовали жителям пока покинуть свои дома и переждать землетрясение на улицах, передает "Россия 24".