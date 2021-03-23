Один из фигурантов являлся бывшим тестем потерпевшего, а также организатором убийства. Испытывая личную неприязнь, он организовал похищение и убийство...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по СЗАО, ОУР ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержан организатор и исполнители заказного убийства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 73-летний москвич с заявлением о пропаже своего 43-летнего сына. Пенсионер пояснил, что он не выходит на связь уже долгое время, чего раньше за ним замечено не было.Оперативниками установлено, что у дома на улице Маршала Тухачевского неизвестные, используя электрошокер, нанесли потерпевшему множественные удары, надели на руки наручники, после чего насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.По данному факту СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ «Похищение человека».В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска были установлены и на улице Коненкова, Талдомская и Белорусском вокзале задержаны подозреваемые. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 19 до 63 лет.Стало известно, что один из фигурантов являлся бывшим тестем потерпевшего, а также организатором убийства. Испытывая личную неприязнь, обусловленную продолжительными неприязненными отношениями, возникшими в результате развода последнего и дочери подозреваемого, организовал похищение и убийство посредством найма соучастников за денежное вознаграждение в размере более 3,5 миллионов рублей.Также в гаражном боксе на территории Московской области был обнаружен труп пропавшего мужчины.По данному факту СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 33 УК РФ «Виды соучастников преступления», 105 УК РФ «Убийство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27