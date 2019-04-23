Трагедией закончилась ссора известного бразильского мастера смешанных единоборств Родриго Гоианы де Лимы с водителем машины, который подвозил его поздним вечером в городке Белен. Спортсмен вступил в конфликт с автомобилистом, тот переехал его и скрылся с места преступления.

Трагедией закончилась ссора известного бразильского мастера смешанных единоборств Родриго Гоианы де Лимы с водителем машины, который подвозил его поздним вечером в городке Белен. Спортсмен вступил в конфликт с автомобилистом, тот переехал его и скрылся с места преступления.Правоохранители, расследующие дело, отметили, сообщает издание Globo, что ошибкой де Лимы стало то, что он вышел из машины не контролировал действия противника: водитель сбил его, переехал всеми четырьмя колесами и скрылся с места ссоры и убийства.Родриго Гоиана находился в расцвете профессиональной карьеры, в свой 28 лет он провел в рамках турниров MMA 13 поединков, победив в девяти. Правда, его дебют в ведущем американском промоушене В UFC был неудачным: он проиграл оба свои боя в США.