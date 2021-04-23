Онлайн-шествие «Бессмертный полк онлайн» пройдет 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени во всех регионах России.
Онлайн-шествие «Бессмертный полк онлайн» пройдет 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени во всех регионах России.
Участникам предлагается несколько вариантов:
можно отправить заявку «Бессмертный полк России»,
в социальные сети и
на сайте «»,
Отправить фото героя, имя и фамилию и заполнить профиль. Вам пришлют информацию о времени прохождения Героя в строю «Бессмертного полка»
«Вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями. Вместе сохраним память о подвигах наших героев!», — отмечено на сайте организаторов.