Онлайн-шествие «Бессмертный полк онлайн» пройдет 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени во всех регионах России.

Онлайн-шествие «Бессмертный полк онлайн» пройдет 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени во всех регионах России.Участникам предлагается несколько вариантов:можно отправить заявку «Бессмертный полк России»,в социальные сети ина сайте «»,Отправить фото героя, имя и фамилию и заполнить профиль. Вам пришлют информацию о времени прохождения Героя в строю «Бессмертного полка»«Вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями. Вместе сохраним память о подвигах наших героев!», — отмечено на сайте организаторов.