Во Владимире аварийный многоквартирный дом №17 на улице Гагарина расселили спустя 10 лет. В нем жили 19 человек, несмотря на то, что в 2014 году здание признали аварийным и подлежащим сносу.

Во Владимире аварийный многоквартирный дом №17 на улице Гагарина расселили спустя 10 лет. В нем жили 19 человек, несмотря на то, что в 2014 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Состояние фундамента, перекрытия, крыши представляло угрозу безопасности жильцов. Расселить их должны были еще 1 февраля 2020 года, однако этого не произошло. После обращения прокурора