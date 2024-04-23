Об этом сообщается в пресс-центре городской администрации.

Более 20 добровольцев отправились сегодня, 23 апреля, из Владимира на спецоперацию. Об этом сообщается в пресс-центре городской администрации.«В Конституции РФ написано, что защита Родины – святая обязанность каждого гражданина. Вы – настоящие мужчины. Ждем домой с победой!» – сказал в напутствие Владимир Корало, заместитель военного комиссара Владимирской области.Как и всегда, контрактники не сразу поедут в зону проведения специальной военной операции. Первым делом мужчин отвезут в специальные учебные подразделения, после чего – на СВО.