Смотрите в дайджесте:– В Китае представили климатическое оборудование Владимирской области– Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 6%– Открылась вторая

Смотрите в дайджесте:– В Китае представили климатическое оборудование Владимирской области– Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 6%– Открылась вторая квартира сопровождаемого проживания для Арди «Свет»– Владимирские картингисты взяли серебро и золото на гонках в Грозном