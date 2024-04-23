Смотрите в дайджесте:– В Китае представили климатическое оборудование Владимирской области– Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 6%– Открылась вторая
<a href="https://33live.ru/novosti/23-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-23042024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 23.04.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– В Китае представили климатическое оборудование Владимирской области– Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 6%– Открылась вторая
[url=https://33live.ru/novosti/23-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-23042024.html]Дайджест (общество) 23.04.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– В Китае представили климатическое оборудование Владимирской области– Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 6%– Открылась вторая