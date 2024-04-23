Депутат Госдумы Алексей Говырин встретился с юными футболистами, приехавшими во Владимир из Белгорода. Двадцать воспитанников футбольной секции спортшколы олимпийского резерва №1

Депутат Госдумы Алексей Говырин встретился с юными футболистами, приехавшими во Владимир из Белгорода. Двадцать воспитанников футбольной секции спортшколы олимпийского резерва №1 Белгородской области живут в комплексе «Торпедо». Встреча с депутатом прошла на стадионе, во время тренировки. Ребята рассказали Алексею Говырину, как они живут, куда уже успели съездить и где хотели бы побывать. Алексей Говырин, депутат