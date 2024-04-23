В регионе прошёл праздник книг. Любители почитать и повеселиться гуляли до полуночи.

В регионе прошёл праздник книг. Любители почитать и повеселиться гуляли до полуночи.Кричать – можно!Раз в год по всей стране двери библиотек не закрываются до глубокой ночи: там можно громко разговаривать, играть в настольные игры, смотреть танцевальные и театральные выступления, встретиться с известными людьми, побывать в самых необычных ролях, проникнуть в святая святых – книгохранилище... И для этого даже не нужен читательский билет. Наша область не стала исключением – владимирские учреждения в 13-й раз присоединились к акции «Ночь в библиотеке». В этом году её посвятили семейному чтению.Центр притяженияПраздник книг не обошёл ни одну из библиотек. Но по традиции больше всего гостей собрала областная «научка». Уже на пороге их встречал студенческий камерный балет «Гестус» Владимирского госуниверситета.После яркого открытия стартовали сразу два библиотечных квеста. Путевой дневник Владимира Солоухина заставил читателей побегать по всему зданию. Не сидели на месте и участники «Суздальских книжек». Самые быстрые и находчивые в итоге получили новые знания, призы и заряд хорошего настроения.Гости выбирают...Зал на третьем этаже превратился в зону настольных игр и мастер-классов. За одним из столов старший библиотекарь Галина Балашова объясняет, как раньше заполняли карточки для каталогов. За 45 лет работы в учреждении женщина научилась делать это молниеносно, причём без ошибок и каллиграфически. Хотя на смену длинным ящикам давно уже пришли электронные картотеки, желающих научиться этому непростому делу нашлось немало.Который год настоящий ажиотаж у гостей вызывает книгохранилище. Попасть туда непросто: запись на экскурсию закрывают в считаные минуты – так много желающих. На шести уровнях там хранят более полумиллиона книг, журналов, газет.Впервые в «Библионочи» в «научке» появилась площадка, посвящённая спорту: там можно было сфотографироваться и взять автограф у двукратного чемпиона мира по самбо Антона Коновалова, а ещё сразиться в турнире в настольной игре «Сто лет громких побед» и проверить себя на ловкость и координацию.Любителям котов и творчества Григория Служителя выпал шанс пообщаться с лауреатом премии «Большая книга», автором нашумевшего романа «Дни Савелия».Поэтические строкиНе пустовали и музыкальные площадки: группа «Фон Кнофф Оркестра» подготовила программу с этюдами из квазиспектакля «Аллахабад-Наини». «В нежданный час» состоялся концерт Алексея Молдалиева: владимирский певец и композитор составил программу из песен на слова В. Солоухина, А. Фатьянова, С. Кушнарева и других известных владимирских и российских поэтов. Свои «Простые строки в стиле рэп» наш земляк, молодой певец и музыкант Макс Гудков посвятил семье, любви и российским воинам.Конечно, не обошлось без любимых всеми театральных постановок. Для самых маленьких подготовили спектакль по мотивам русских народных сказок. Благодаря актёрам академического театра драмы перед взрослыми зрителями ожила история любви Марины Цветаевой и Константина Родзевича.Поэтическую тему поддержал концерт в исполнении актёра театра и кино Александра Аладышева – со сцены прозвучала классика русской поэзии XVIII–XX вв.В завершение вечера гостей ждал интерактив с песнями, танцами и хороводом.Мнение экспертаМинистр культуры Владимирской области Ольга Дёмина:– «Библионочь» в регионе собрала около 13 тыс. посетителей, в том числе около пяти тысяч детей и подростков до 14 лет.Несмотря на то что сегодня посетить библиотеку можно не выходя из дома – с помощью Интернета, они по-прежнему высоко востребованы читателями самых разных возрастов и профессий. Владимирская область входит в число лидеров в ЦФО по созданию современных модельных библиотек, не раз входила в десятку самых читающих регионов. А наши библиотеки постепенно становятся настоящими интеллектуальными центрами развития.