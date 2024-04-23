Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК Сергей Чудаков проведет личный...

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК Сергей Чудаков проведет личный прием граждан во Владимире.Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области - Сергей Юрьевич Чудаков 25 апреля 2024 года проведет личный прием граждан в Октябрьском межрайонном следственном отделе в городе Владимире.Гражданам, изъявившим желание прибыть на личный прием, следует обращаться по телефонам:8 (4922) 47-29-48, 47-29-32 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления;8 (4922) 472949, 47-29-24 – Октябрьский межрайонный следственный отдел.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области