В нашем регионе преступления в отношении родителей, скорее, исключение, но малолетки замечены в других жестоких деяниях.

В нашем регионе преступления в отношении родителей, скорее, исключение, но малолетки замечены в других жестоких деяниях.Била маму гантелейШокирующий инцидент на днях произошёл у наших соседей – в Нижегородской области. Там хоронили 55-летнюю женщину. Предполагаемый убийца – её приёмная дочь...Как предполагает следствие, 17-летняя нижегородка хотела уехать навестить подругу в другом городе и почему-то подумала, что мать её не отпустит. Тогда подросток избила спящую женщину гантелей по голове. От полученных травм родительница скончалась.Этот из ряда вон выходящий случай побудил вспомнить о внутрисемейных преступлениях в нашем регионе. Во Владимирской областной прокуратуре уверили, что за последние несколько лет несовершеннолетние в деяниях против жизни и здоровья своих родителей замечены не были. 2017 год – исключение.Особенный ребёнокУжасающая история случилась в Александрове. Главной её героиней стала 12-летняя Карина. Судя из материалов уголовного дела, девочка была «особенным» ребёнком, поэтому её отдали в коррекционную школу. Девочка, по мнению педагогов, отличалась общей неорганизованностью, часто нарушала дисциплину. Подруг Карине заменяли кошки и собаки, за что она поплатилась собственным здоровьем. Как-то малышка залезла в собачью конуру. Псу явно не понравился визит незваной гостьи, и тот поранил ребёнку глаз. После этого случая Карину перевели на домашнее обучение.– В апреле 2016 года мать девочки ушла в очередной запой. Со слов соседки, ребёнок целыми днями бродил по посёлку, выпрашивая еду, поэтому она позвонила в полицию. Однако мать это отрицала, говорила, что у неё произошёл конфликт с этой соседкой, вот она и наговаривает, – уточнили в Александровской городской прокуратуре.Так или иначе Карину отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там-то и произошёл инцидент, который привёл к трагедии.По словам Карины, в центре она увидела фильм «Деточки». По сюжету подростки – воспитанники детдома – издеваются над «плохими» людьми, а затем их убивают.В голове у несовершеннолетней засела мысль проверить, накажут ли её за подобные деяния. Только целью маленькая садистка выбрала родную бабушку...Уксус для бабушкиВ июне Карина вернулась домой и стала ещё более несносной. Тётя девочки замечала, как племянница отрывала куклам головы, руки и ноги. Школьница научилась хитрить и пакостить. Особенно доставалось бабушке Вере Васильевне.Старушка, которой было глубоко за 70, с трудом передвигалась по дому, и то только при помощи палочки. Внучка могла забежать к пенсионерке, разбросать вещи, хлопать дверьми, а то и стащить клюку Веры Васильевны.Днём 22 августа 2016 г. Карина, как всегда, зашла к бабушке в гости. Но на этот раз игрушки ей быстро надоели, и юная садистка решила переключиться на пенсионерку.Как указано в материалах уголовного дела, несовершеннолетняя схватила клюку и стала ею колотить пожилую женщину, потом высыпала на родственницу кастрюлю с макаронами, полила сверху уксусом, «Белизной» и схватила нож...Расправившись со старушкой, маленький изверг выбежала на улицу и, крикнув соседке, что облила бабушку едкой жидкостью, умчалась за калитку.Когда мать Карины после звонка соседки прибежала домой, то просто ужаснулась: на полу в луже крови лежала Вера Васильевна, вокруг валялись рассыпанные макароны, банки из-под масла и уксуса.Старушка ещё дышала и еле слышно прохрипела, что это сделала Карина... Медики не смогли спасти жизнь пенсионерки – от полученных травм она скончалась в реанимации.Что касается Карины, врачи-психиатры установили у неё психиатрическое заболевание со значительными нарушениями поведения, требующее лечения и ухода. 3 октября 2016 г. уголовное дело в отношении Карины прекратили, поскольку она не достигла 14-летнего возраста. Однако Александровский городской суд постановил поместить маленькую садистку в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.Ребёнок пробыл там меньше года – повторная меддиагностика показала, что девочка из-за болезни не может находиться в этом учреждении. После чего Карину поставили на учёт в ПДН и вернули в семью.Мнение экспертаПомощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:– В первом квартале 2024 г. к производству приняли несколько уголовных дел о совершении несовершеннолетними особо тяжких преступлений против личности: это одно убийство, три дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в одном случае повлёкшее смерть человека.В прошлом году от противоправных действий членов семьи и близких пострадали 12 несовершеннолетних, из них 10 – от преступных действий (бездействия) родителей.