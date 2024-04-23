Председатель Заксобрания Ольга Хохлова и сенатор РФ Инна Святенко посетили деревню Семеновка Гусь-Хрустального района. Там они встретились с молодыми медиками Попковыми, которые в прошлом

Председатель Заксобрания Ольга Хохлова и сенатор РФ Инна Святенко посетили деревню Семеновка Гусь-Хрустального района. Там они встретились с молодыми медиками Попковыми, которые в прошлом году участвовали в «Форуме тружеников села» при Совете Федерации. Алексей Попков, фельдшер После поездки в Совет Федерации мы стали привлекать внимание властей на всех уровнях. И вообще государство оказывает огромную поддержку