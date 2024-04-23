В Владимирской области субсидия на ипотеку для медиков может вырасти до 1 миллиона рублей В...

В Владимирской области субсидия на ипотеку для медиков может вырасти до 1 миллиона рублейВ Законодательном собрании Владимирской области члены комитета по здравоохранению проголосовали за поправки к областному закону о соцподдержке медработников.Субсидия предоставляется на оплату первоначального взноса по ипотеке.И законодатели надеются, что с её повышением в региональное здравоохранение удастся привлечь новые кадры. Средства на выплату будут закладывать в областном бюджете.И если правки в Заксобрании утвердят, субсидия вырастет уже в этом году.