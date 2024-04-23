Во Владимирской области ко Дню Победы благоустроено более 700 мемориальных комплексов, памятников и...

Во Владимирской области ко Дню Победы благоустроено более 700 мемориальных комплексов, памятников и обелисковКо дню Великой Победы в регионе уже благоустроено свыше семи сотен мемориальных комплексов, памятников и обелисков. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Александр Авдеев.Во Владимирской области продолжается месяц санитарной очистки, благоустройства и озеленения. Его промежуточные итоги обсудили на совещании.Глава региона отметил: за 3 недели во Владимирской области вывезено свыше трех с половиной тысяч тонн мусора, ликвидированы 186 тысяч стихийных свалок, высажена почти тысяча деревьев.Весной отходов становится гораздо больше. Только из областной столицы в рамках недавнего субботника вывезено 750 тонн мусора. Отметим, что 27-ого апреля регион присоединится к субботнику Всероссийскому.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Традиции этой уже больше ста лет. Мне кажется, это людей заставляет по-доброму смотреть на свою территорию, переживать за неё. Прикладывать свои руки. Для детей и для подростков - это тоже воспитательный процесс. Надо эту традицию поддерживать.