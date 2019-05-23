Военные беспилотники патрулируют территорию Бурятии - они ищут очаги природных пожаров.

Военные беспилотники патрулируют территорию Бурятии — они ищут очаги природных пожаров.В полеты над лесами отправились аппараты "Орлан". Каждый день они могут обследовать более тысячи квадратных километров, сообщает телеканал "Россия 24". Длительность полетов при этом составит не менее 10 часов. Беспилотники оснащены инфракрасными камерами — это помогает обнаружить даже самые незначительные возгорания.В своей работе военные взаимодействуют с местными органами власти и сотрудниками МЧС.