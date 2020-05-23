Минкульт России подготовил план выхода театров и музеев из режима ограничений. Уже решено, что в театр зрители вернутся только в сентябре. Актеры начнут репетиции в середине лета, а пока во всех помещениях пройдет тотальная дезинфекция. А вот музеи планируют открыть свои залы раньше.

Минкульт России подготовил план выхода театров и музеев из режима ограничений. Уже решено, что в театр зрители вернутся только в сентябре. Актеры начнут репетиции в середине лета, а пока во всех помещениях пройдет тотальная дезинфекция. А вот музеи планируют открыть свои залы раньше.Абсолютно безлюдная Дворцовая площадь. В эрмитажных окнах не горит свет. Музей закрыт, но в нем миллионы посетителей. Онлайн. Головокружительные прогулки по крышам, лекции по архитектуре, экскурсии по фондам. Такого нельзя было увидеть даже в период, когда Эрмитаж свободно принимал посетителей."Мы вступаем в новый мир, нам очень нужно понять каким он будет. Все должны быть готовы, к тому чтобы использовать эту возможность для более глубокого понимания музея — музея как подарка, как храма, а не как услуги", — говорит Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа.Опыт удаленной работы здесь приобрели еще в блокаду, когда зрителям проводили экскурсии по залам, где висели только пустые рамы. Теперь перед музеями Петербурга новый вызов — после окончания пандемии сохранить интерес к своим выставкам, не создавая столпотворения.Янтарная комната. Чтобы увидеть шедевр мирового искусства, туристы готовы стоять в очереди в Екатерининский дворец по четыре часа. Но даже когда музей откроет свои двери после пандемии, янтарный кабинет еще долго останется недоступным для свободного посещения. Сюда одновременно будут пускать не больше десяти человек.В Царском селе уже перестраивают свою работу. Чтобы попасть в Александровский парк или Екатерининский дворец потребуется предварительная запись. Люди будут приходить небольшими группами. В самом музее — строгая социальная дистанция."Музей будет открываться поэтапно: первоначально откроются парки, потом главный дворец-музей, а уже затем павильоны", — пояснила Ольга Клакоцкая, начальник службы по примему и обслуживанию посетителей ГМЗ "Царское село".Глядя на эти пустые коридоры, трудно представить, что еще недавно здесь обсуждали создание специальных квот для иностранных посетителей, чтобы отрегулировать неиссякаемый поток туристов."Мы заранее должны планировать группы, это будет определенное время, сеансы, и четко контролировать количество людей в группе", — рассказала Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское село".Новые санитарные правила могут изменить музейное дело, но не должны ограничивать доступ к произведениям искусства.Академический зал Русского музея. Когда карантин снимут, здесь будут работать без выходных и даже продлят часы посещения. Подробнее о полотнах Айвазовского и Брюллова можно будет узнать без помощи экскурсовода."Например, понравившуюся картину можно выбрать, распознать, можно посмотреть эскизы, подготовительный материал, реставрационный материал, узнать историю картины", — говорит Ольга Бабина, заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея.Непривычно тихо и в парках Петергофа. Фонтаны включают раз в неделю. Полюбоваться Большим каскадом вживую сейчас могут только гидротехники. Но для зрителей доступна онлайн-трансляция.Когда Северный Версаль откроют, попасть сюда смогут только семьи и одиночные посетители. Пройдут месяцы, прежде чем музеи Петербурга вернутся к прежней жизни.***Жители Милана готовы пойти в музеи, а вот сами музеи открыть двери не спешат. Культура как всегда требует особого подхода.Сканер сетчатки глаз и я — в одном из самых элегантных музеев Милана — Галерее Италии. А вот и прерванная эпидемией выставка скульптора Антонио Кановы. Главный экспонат — "Три грации" — прибыл из Эрмитажа, но с 6 марта, когда в Ломбардии всё стало экстренно закрываться, ее больше никто не видел.За расклейкой новой разметки мы застали сотрудников одной из самых известных выставочных площадок Милана — Базэ. Нас приглашают внутрь, но сразу предупреждают, что на первом этаже нам будут измерять температуру.У Базэ проблема иного рода — как безопасно расположить гостей, главным образом студентов, которые дистанцироваться совершенно не желают, но очень любят здесь собираться.Есть ещё одна причина, по которой миланские музеи сами тормозят открытие — деньги. Трёхмесячный локдаун стоил галерее Брера и монастырю Санта Мария дела грация, где хранится главный шедевр Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" — миллионы евро. И пока нет туристов, открываться невыгодно.Более 10 млн евро потеряла и сокровищница Италии — галерея Уффици. И чтобы начать работать в новых условиях ждёт распоряжения правительства.Флорентийская галерея Уффици к открытию готова: все сотрудники будут в перчатках и масках, посетителей ждут термосканеры, средства дезинфекции и сразу три новые выставки. Правда, вход в музей для каждого будет по расписанию в конкретное время — чтобы на одного человека приходилось 44 метра."Но как только появился вакцина — мы вернёмся к старой доброй дистанции", — считает Айке Шмидт, директор галереи Уффици.Уверен знаменитый Айке Шмидт — директор Уффици и человек редкого обаяния. В 2015 году назначение немца Шмидта главой одного из самых известных в мире музеев наделало немало шума. Тогда он стал первым негражданином Италии, возглавившим Уффици, изменил принцип экспозиции в музее, вернул в галерею украденную нацистами картину, подготовил выставку русских икон, но из-за эпидемии пока открыть не успел."Во Флоренции вообще исторически очень сильная русская традиция. От Демидова до Достоевского, и это будет постоянная экспозиция — крупнейшее собрание икон за пределами России. Но ждём открытия границ — без россиян презентовать такую выставку невозможно", — рассказывает он.А пока у директора Шмидта — косметический ремонт и сплошные понедельники: традиционный во всем музейном мире выходной растянулся из-за эпидемии почти на три месяца.Оказаться в одиночестве в пустом музее, в обществе только шедевров мирового искусства, ощутить звенящую тишину времён — это из области фантастики. Так казалось в прекрасную, довирусную эпоху.Но директор Айке Шмидт считает, что толпы туристов и длинные очереди теперь невозможны, да и в будущем больше не имеют смысла: "Люди не должны стоять по 2-3 часа в очереди. У нас есть технология, по которой четко отслеживается — в какое время входить в музей, как перемещаться по залам, чтобы не создавать толпу. Чтобы наслаждаться, например, этим шедевром — в зале одновременно могут находиться максимум 20 человек".Директор Уффици оптимист — скоро вернутся времена больших культурных событий и радости путешествий.Вот так выглядит сейчас обычно наводнённая туристами Флоренция и сегодня, надо сказать, ещё поживее, чем в последние два три месяца — Италия все-таки выходит из карантина. Но на улицах только местные, которые наслаждаются тишиной, без туристов. Хорошо там, где нас нет.И не будет, по меньшей мере до 15 июня, когда открытие внешних границ Евросоюза будут обсуждать в Брюсселе. Поэтому на возвращение в Италию у всех туристов пока билет с открытой датой.