Футбольный клуб Манчестер Юнайтед подал в суд на компании Sports Interactive и SEGA, которые являются разработчиком и издателем популярнейшей серии видеоигр Football Manager.

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на компании Sports Interactive и SEGA, которые являются разработчиком и издателем популярнейшей серии видеоигр Football Manager.По мнению англичан, создатели компьютерной игры нарушают права на торговую марку. Как сообщает SportGame.Pro, в "МЮ" недовольны тем, что в серии игр используется название клуба рядом с логотипом, который разработчиками заменен на упрощенный красно-белый.Также "Красные дьяволы" заявили, что SEGA и Sports Interactive помогают в продвижении пользовательского контента с оригинальными изображениями торговых марок вместо того, чтобы блокировать их.Создатели игры утверждают, что использовали подобный подход с 1992 года, при этом ни разу за это время клуб не выражал своего недовольства.Ранее английский клуб отчитался о финансовых результатах, из чего стало известно, что чистый долг "МЮ" составляет более 429 миллионов фунтов стерлингов.