Среди экипажа круизного лайнера, который поместили на карантин в порту Барселоны, есть россияне. Среди пассажиров наших соотечественников нет.

Среди экипажа круизного лайнера, который поместили на карантин в порту Барселоны, есть россияне. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Мадриде.На судне выявили коронавирус COVID-19 у одного из членов команды, сообщает телеканал "Россия 24".Как удалось выяснить Генконсульству в Барселоне, среди пассажиров наших соотечественников нет. Всего на лайнере Navigator Seven Seas находятся около 400 человек. Лайнер вышел из Майами 8 мая.