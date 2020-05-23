Петербургу — 317 лет. Город готовится широко отметить свой день рождения, не взирая на эпидемию коронавируса. Массовые мероприятия пока под запретом. Поэтому основные торжества пройдут онлайн, сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

Петербургу — 317 лет. Город готовится широко отметить свой день рождения, не взирая на эпидемию коронавируса. Массовые мероприятия пока под запретом. Поэтому основные торжества пройдут онлайн, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Менее интересной и разнообразной программа празднования не станет, обещают организаторы. Над главной улицей города — Невским проспектом — уже сегодня протянули праздничные транспаранты. На Ростральных колоннах Стрелки Васильевского острова традиционно зажгут факелы.На этот раз 27 мая полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости совершат врачи — те, кого сегодня можно без преувеличения назвать настоящими героями, спасателями жизней. А над Дворцовой площадью зазвучат классические произведения, музыку будут транслировать в эфире городского телеканала.