Приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а лишь остановлен на данном этапе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.Ранее Трамп заявил, что Вашингтон был готов к нанесению удара, но президент отказался от него из-за возможных жертв, передает РИА Новости.Иранская армия в четверг сбила американский беспилотник, при этом сам Иран заявляет, что БЛА был сбит над его территорией, а Штаты утверждают, что он был сбит в международном воздушном пространстве (американские военные вообще не могли сначала определиться, признавать ли потерю беспилотника, но в итоге признали).США в ответ, как утверждал Трамп, подготовили операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. За 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.Глава МИД Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter опубликовал несколько постов с картами полета дрона, на которых видна ситуация в момент удара по БЛА и его путь до этого. Одну из карт, которая была нарисована от руки, госсекретарь США Майк Помпео назвал не заслуживающей доверия.At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg— Javad Zarif (@JZarif) June 20, 2019Также Помпео добавил, что дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе своей страны (в прошлом году Трамп объявил о выходе из сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций).По мнению политолога Сергея Михеева, американцы не хотят воевать с Ираном. Они хотели бы сделать что-нибудь такое, что можно было бы выдать за урок."Но Иран – такая страна, что этот урок может перерасти в более серьезный инцидент; и тогда американцы втянутся во что-то, из чего быстро выйти победителями не удастся, — заявил Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM от 21 июня.По его мнению, с Ираном трудно найти такую модель, при которой полуфиктивное действие в информационном поле выглядело бы как урок."Максимум, на что американцы способны – это нанесение точечного удара, при котором ущерб Ирану будет минимальным, но можно будет раздуть невероятную шумиху по поводу того, что Трамп жестко наказал иранцев", — предположил политолог.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США балансируют на грани войны с Ираном, осознанно подталкивая ситуацию к открытому конфликту."Учитывая опыт десятилетий, большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло из-за поджигательской линии Вашингтона", — подчеркнул Рябков.