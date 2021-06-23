Работа осуществляется на постоянной основе и проводится, в том числе, в тесном взаимодействии с городской службой судебных приставов...

Столичная Госавтоинспекция продолжает системную работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания.Работа осуществляется на постоянной основе и проводится, в том числе, в тесном взаимодействии с городской службой судебных приставов.Целью таких профилактических мероприятий является реализация принципа неотвратимости наказания в отношении злостных нарушителей и, как следствие, - повышение уровня безопасности на дорогах нашего города.Всего за 5 месяцев 2021 года составлено почти 240 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Уклонение от исполнения административного наказания».Так сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен гражданин, управляющий транспортным средством «Хендэ». В ходе проверки установлено, что за данным транспортным средством числится более 680 неоплаченных административных штрафов на общую сумму задолженности свыше 1,2 миллиона рублей.Автомобиль был задержан и передан судебным приставам для процедуры его реализации.