Военнослужащий 28-ой понтонно-мостовой бригады Виталий Кызыма прогулял 24 дня без уважительных причин.

За неявку на службу Владимирский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта из Мурома к штрафу в размере 25 тысяч рублей.Военнослужащий 28-ой понтонно-мостовой бригады Виталий Кызыма прогулял 24 дня без уважительных причин.«Самоволка» длилась с 6 по 30 июня 2020 года. Мужчина проводил время по своему усмотрению, находясь по месту своего жительства в Муроме, а не в ВЧ №45445», - рассказал следователь военного следственного отдела по Владимирскому гарнизону Роман Андриенко.В результате он признан виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы».