Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в тяжелом состоянии. Выяснилось, что лагерь был установлен по решению руководства комплекса и без разрешения контролирующих органов.

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в тяжелом состоянии. Выяснилось, что лагерь был установлен по решению руководства комплекса и без разрешения контролирующих органов.В ночь на вторник в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошел пожар. Погибла девочка 2008 года рождения; еще четверо детей пострадали. У них очень сильные ожоги. Дети находятся на аппарате искусственного дыхания, сообщает ТАСС.В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали слишком поздно.Как заявил губернатор региона Сергей Фургал, лагерь работал без разрешения. На заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности призвали закрыть все палаточные лагеря, имеющиеся сейчас на территории края.На сайте горнолыжного комплекса указано, что страхование детей, находящихся в лагере, организацией не производится. Также отмечается, что "Холдоми" второй год занимает "лидирующие позиции по оснащению комфорта пребывания детей".