Сотрудники УВД по ЦАО напоминают о том, что подать заявление с помощью Единого портала государственных услуг можно в любое время суток...

Сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают о том, что подать заявление с помощью Единого портала государственных услуг можно в любое время суток.Пользователь, обратившийся с заявлением в подразделения по вопросам миграции через Единый портал, может получить следующий перечень государственных услуг:выдача заграничных паспортов;выдача (замена) внутренних паспортов граждан Российской Федерации;регистрационный учет граждан Российской Федерации (регистрация по месту жительства, регистрация по месту пребывания, снятие с регистрационного учета по месту жительства, снятие с регистрационного учета по месту пребывания).Подача документов через сеть Интернет позволяет избежать живых очередей. Более того, получая госуслуги через сайт, пользователи имеют возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на официальном сайте УВД по ЦАО и на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60