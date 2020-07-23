Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Терехова Алексея Васильевича, 1945 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшего без вести Терехова Алексея Васильевича, 1945 года рождения, проживающего на территории п. Новофедоровское, который 20 июля 2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 70 лет, волосы седые короткие, рост 165 см, худощавого телосложения.Был одет: спортивная ветровка синего цвета, майка серого цвета, серые брюки, ботинки черные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112)Пресс-служба УВД по ТИНАО(999) 010-51-79