Согласно проведенным исследованиям, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, обшей массой более 170 граммов...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Кантемировской улице задержали 46-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.В ходе обыска по адресу проживания задержанного оперативниками были обнаружены и изъяты 7 свертков с веществом растительного происхождения, электронные весы, 2 пластмассовых контейнера и стеклянная тара с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенным исследованиям, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 170 граммов.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22