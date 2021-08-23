Как выяснилось, женщина ненадолго отвлеклась на второго ребенка в коляске и сумки с покупками, поэтому не успела уследить за старшим...
«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве вернули потерявшегося мальчика родителям.
К автоинспекторам, несшим службу на Варшавском шоссе, обратилась женщина с 6-летним ребёнком. Она пояснила, что обнаружила его одного в слезах в автобусе.
В ответ на расспросы полицейских, Эльдар рассказал, что находился со своей мамой и младшим братом на остановке общественного транспорта у метро Бульвар Дмитрия Донского. Увидев подошедший автобус, он поднялся и сел в него, думая, что мама следует за ним. Однако вскоре мальчик обнаружил, что находится в транспортном средстве один. В пути на него обратила внимание отзывчивая пассажирка и на ближайшей остановке отвела к наряду полиции.
Полицейские сообщили о происшествии в дежурную часть. Затем, объехав вместе с мальчиком район, по его описаниям нашли дом. Тем временем был установлен номер телефона мамы, которой сообщили о местонахождении сына.
Как выяснилось, женщина ненадолго отвлеклась на второго ребенка в коляске и сумки с покупками, поэтому не успела уследить за старшим.
Родители ребенка выразили огромную благодарность сотрудникам Госавтоинспекции. Те, в свою очередь, подарили семье памятные подарки и провели профилактическую беседу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Уважаемые родители, будьте бдительны! Изучайте со своими детьми их персональные данные, а также адрес проживания!
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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