Как выяснилось, женщина ненадолго отвлеклась на второго ребенка в коляске и сумки с покупками, поэтому не успела уследить за старшим...

«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве вернули потерявшегося мальчика родителям.К автоинспекторам, несшим службу на Варшавском шоссе, обратилась женщина с 6-летним ребёнком. Она пояснила, что обнаружила его одного в слезах в автобусе.В ответ на расспросы полицейских, Эльдар рассказал, что находился со своей мамой и младшим братом на остановке общественного транспорта у метро Бульвар Дмитрия Донского. Увидев подошедший автобус, он поднялся и сел в него, думая, что мама следует за ним. Однако вскоре мальчик обнаружил, что находится в транспортном средстве один. В пути на него обратила внимание отзывчивая пассажирка и на ближайшей остановке отвела к наряду полиции.Полицейские сообщили о происшествии в дежурную часть. Затем, объехав вместе с мальчиком район, по его описаниям нашли дом. Тем временем был установлен номер телефона мамы, которой сообщили о местонахождении сына.Как выяснилось, женщина ненадолго отвлеклась на второго ребенка в коляске и сумки с покупками, поэтому не успела уследить за старшим.Родители ребенка выразили огромную благодарность сотрудникам Госавтоинспекции. Те, в свою очередь, подарили семье памятные подарки и провели профилактическую беседу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Уважаемые родители, будьте бдительны! Изучайте со своими детьми их персональные данные, а также адрес проживания!Пресс-служба УВД по ЮЗАО(495) 129-75-56