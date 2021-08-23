Открыли счёт, но по итогам матча уступили. Владимирское «Торпедо» потерпело поражение в выездном матче против футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный-2». Правда начало матча складывалось в

Открыли счёт, но по итогам матча уступили. Владимирское «Торпедо» потерпело поражение в выездном матче против футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный-2». Правда начало матча складывалось в пользу владимирских футболистов. Черно-белые открыли счет на 24-й минуте матча. Но владимирские футболисты не долго удерживали преимущество. Буквально через минуту игроки из Долгопрудного сравняли счет. Больше голов в первом тайме не было.