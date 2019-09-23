Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в коррупции бывшего вице-президента страны Джо Байдена, потенциально главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в коррупции бывшего вице-президента страны Джо Байдена, потенциально главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах. По словам Помпео, Байден манипулировал властями Украины, чтобы защитить своего сына. И теперь Госдепартамент предлагает провести в его отношении расследование.Байдена обвиняют в том, что он, будучи вице-президентом, оказывал давление на Киев, чтобы прекратить следствие против связанной с его сыном украинской газовой компании "Бурисма"."Мое мнение — вице-президент Байден вел себя неправильно. Он защищал своего сына, манипулировал властями Украины, и это можно назвать коррупцией. Также мое мнение, что нам нужно провести расследование действий Байдена", — заявил Майк Помпео в эфире ABC News.Сам Дональд Трамп подтвердил, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсуждал с ним вопросы коррупции американских граждан на Украине. В том числе — действия Джо Байдена. Однако, по словам Трампа, никаких обещаний или секретной информации он Зеленскому не давал.Американская пресса обвиняет Трампа как раз в том, что он якобы оказывал давление на Зеленского и даже дал ему некое обещание в обмен на расследование в отношении Байдена. По сути, таким образом Трамп вроде как хотел избавиться от конкурента на выборах. О факте такого обещания рассказал сотрудник американской разведки, сообщает телеканал "Россия 24". По его словам, оно было "очень тревожным". Противники президента сразу же заговорили чуть ли не об импичменте. Однако, сам Трамп всё отрицает.