Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Санкт-Петербурге обыграл в двух сетах за один час 12 минут представителя Хорватии Борну Чорича со счетом 6:3, 6:1.

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Санкт-Петербурге обыграл в двух сетах за один час 12 минут представителя Хорватии Борну Чорича со счетом 6:3, 6:1.Россиянин семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12, а у Чорича, занимающего 15-е место в рейтинге ATP, два эйса и две двойные ошибки.Таким образом, 23-летний россиянин записал на свой счет шестой титул в карьере и третий в 2019 году. Трофей в Санкт-Петербурге принес Медведеву 250 очков рейтинга и 203 тысячи 410 долларов в качестве призовых.