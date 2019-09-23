Действующие чемпионы Испании по футболу из Барселоны выдали на старте нынешнего сезона свой худший результат за последние 25 лет: команда в пяти турах Ла Лиги набрала всего 7 очков. Руководители клуба могут уволить главного тренера Эрнесто Вальверде.

Действующие чемпионы Испании по футболу из "Барселоны" выдали на старте нынешнего сезона свой худший результат за последние 25 лет: команда в пяти турах Ла Лиги набрала всего 7 очков. Руководители клуба могут уволить главного тренера Эрнесто Вальверде.Накануне "Барса" снова проиграла, на сей раз скромной "Гранаде" (0:2). Испанскому специалисту, по сообщению инсайдеров, которых цитирует издание As, поставлен ультиматум: или две победы в ближайших матчах, или отставка.Другое дело, что у Вальверде есть оправдание: в начале нынешнего сезона команда из-за травм потеряла сразу нескольких своих лидеров, включая аргентинца Лионеля Месси и уругвайца Луиса Суареса. Впрочем, в игре с "Гранадой" они оба уже вышли на поле.Думается, при этом, что игроки "Барселоны" вполне могут спасти тренера от ухода, поскольку в следующих двух матчах чемпионата Испании "сине-гранатовым" предстоит встретиться со вполне "проходимыми" соперниками – "Вильярреалом" (7-е место) и "Хетафе" (11-е).