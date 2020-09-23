По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при участии 2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении года предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой транзакции они получали вознаграждение от 14% от перечисленной суммы. По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей.Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Одному задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении остальных подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.На территории Москвы и Московской области оперативниками проведено 10 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты денежные средства, печати организаций, документация, электронные носители информации, имеющие доказательное значение для уголовного дела.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных участников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57