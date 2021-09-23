Для доступа в личный кабинет портала государственных услуг необходимо пройти в Единую систему идентификации и аутенфикации...

Официальный портал gosuslugi.ru – удобный сервер для получения различных государственных услуг, в том числе по линии деятельности органов внутренних дел.Для доступа в личный кабинет портала государственных услуг необходимо пройти в Единую систему идентификации и аутенфикации (ЕСИА):- с помощью личного номера телефона или электронного адреса, указанных при регистрации, и пароля;- по СНИЛС;- по ЭЦП.Сотрудники полиции призывают граждан активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет, это удобно и существенно экономит время. Кроме того, при получении услуги через Единый портал госуслуг размер государственной пошлины будет составлять на 30% меньше. Этой скидкой можно воспользоваться как на указанном сайте, так и через мобильное приложение.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73