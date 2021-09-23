Злоумышленник, находясь в Костомаровском переулке, снял с подножки припаркованный мотоцикл марки «Харлей-Девидсон» стоимостью более 500 тысяч рублей и покатил его в сторону...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке неправомерного завладения мотоциклом.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в Костомаровском переулке, снял с подножки припаркованный мотоцикл марки «Харлей-Девидсон» стоимостью более 500 тысяч рублей и покатил его в сторону. Не справившись, мужчина уронил транспортное средство. Владелец транспортного средства увидел из окна офиса происходящее и вызвал полицию.Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Подмосковья.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60