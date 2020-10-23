Злоумышленник попытался вскрыть один из банкоматов, в котором на тот момент находилось свыше двух миллионов рублей. На терминале была выдвинута передняя панель и сломана задвижка дверцы...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи денежных средств из банкомата», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что в помещении банка на Спартаковской улице сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный попытался вскрыть один из банкоматов, в котором на тот момент находилось свыше двух миллионов рублей. На терминале была выдвинута передняя панель и сломана задвижка дверцы. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось по независящим от него обстоятельствам.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте Буденного задержали подозреваемого – 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Со слов задержанного, он произвел попытку взлома банкомата, так как ему срочно понадобились деньги.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60