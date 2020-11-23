Полицейские и соседи оказали ребенку первую необходимую помощь и поддержку. Затем он был направлен в медицинское учреждение для установления состояния здоровья...

В полицию от жителей дома на Новоорловской улице поступила информация о том, что в закрытой квартире уже несколько дней находится один несовершеннолетний ребенок.Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы. Установив, что 10-летний мальчик несколько дней находится дома один, а его мать отсутствует, было принято решение о вскрытии квартиры при содействии сотрудников МЧС.Полицейские и соседи оказали ребенку первую необходимую помощь и поддержку. Затем он был направлен в медицинское учреждение для установления состояния здоровья.Полицейские проводят все необходимые мероприятия по розыску матери ребенка.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93