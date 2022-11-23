Приезжий из Кирова признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо...

Приезжий из Кирова признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.В июле он увидел в Интернете предложение перевезти небольшой груз за 100 тысяч рублей. Он должен был забрать его в Мособласти и перевезти в Кировскую область. Затем расфасовать и спрятать в тайниках. Осужденный понял, что это наркотики, но все равно пошел на сделку. И уже забрал "товар" из тайника близ Покрова Петушинского района, но был задержан полицией, работавшей совместно с УФСБ России по Владимирской области. Наркотическое средство массой более 3 кг изъято.В итоге, вместо легких денег виновный получил большой срок лишения свободы - 8 лет строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/