В салоне автомобиля пассажиры напали на водителя и, ударив его по голове, потребовали отдать им деньги. Вырвавшись из машины, потерпевший забежал в расположенный рядом магазин...

«Оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по Басманному району города Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста.В полицию с заявлением обратился житель Подмосковья, работающий водителем такси в столице. Он сообщил, что прибыл по вызову на Бакунинскую улицу, где его ожидали двое мужчин. В салоне автомобиля пассажиры напали на водителя и, ударив его по голове, потребовали отдать им деньги. Вырвавшись из машины, потерпевший забежал в расположенный рядом магазин. Сотрудники торгового заведения вызвали полицию и оказали пострадавшему первую помощь до приезда медицинских работников.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам в хостеле неподалеку от места происшествия задержали подозреваемых – жителя Московской области и уроженца Башкортостана.У одного из задержанных изъят пистолет, предположительно травматический, который отправлен на экспертизу.Следствием Отдела МВД России по Басманному району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк