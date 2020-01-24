Россиянина Александра Винника экстрадировали из Греции во Францию. В настоящее время он находится в одной из больниц Парижа. Об этом СМИ сообщила адвокат Винника Зои Константопулу.

Россиянина Александра Винника экстрадировали из Греции во Францию. В настоящее время он находится в одной из больниц Парижа. Об этом СМИ сообщила адвокат Винника Зои Константопулу.23 января Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении, напоминает телеканал "Россия 24". Это произошло сразу после публикации решения высшего административного суда Греции — Государственного совета – об отклонении жалобы адвокатов Винника на его выдачу во Францию и США.Как написала Константопулу в социальной сети Facebook, Александр Винник сейчас находится в больнице Hotel Dieu в Париже. Власти Греции скрывают этот факт и не разрешают адвокатам увидеться с Винником.Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника арестовали в Греции летом 2017 года по запросу США. В Грецию Винник приехал отдыхать с женой и двумя маленькими детьми. Соединенные Штаты обвинили его в нарушении законодательства США и создании без лицензии властей биржи криптовалют, через которую якобы отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника также добиваются Россия и Франция, напоминает РИА Новости.Винник заявил о своем согласии быть выданным в Россию, отметив, что не нарушал никаких законов США и Франции, а также никаких административных нарушений и уголовных преступлений. 20 декабря 2019 года стало известно, что издано решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. В знак протеста против нарушения его прав Александр Винник объявил голодовку 20 декабря.