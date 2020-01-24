23 января в центре Иерусалима был открыт монумент Свеча памяти. Стелла посвящена защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Торжественная церемония прошла в Иерусалиме в самом центре города, в парке Сакер. В ней приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

23 января в центре Иерусалима был открыт монумент "Свеча памяти". Стелла посвящена защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Торжественная церемония прошла в Иерусалиме в самом центре города, в парке Сакер. В ней приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.По словам ведущего программы "60 минут" Евгения Попова, который вышел в эфир из Иерусалима, едва ли можно было открыть монумент в память о блокаде еще более трогательно. "Латунная стелла и бронзовый язык пламени — почти девятиметровая "Свеча памяти". Это совместная работа России и Израиля. Когда выступал Путин, казалось, у него дрожит голос", — заметил Евгений Попов."О блокаде Ленинграда и окрестных поселков знает весь мир. Но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди. Я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей. Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге среди тысяч, сотен тысяч других горожан", — рассказал президент.Завершая выступление, Владимир Путин эмоционально поблагодарил израильтян за открытие памятника. "Это останется надолго, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо!" — заключил президент.Израильтян и ленинградцев объединяет память о пережитой трагедии Второй мировой войны. И что символично, объединяет и дата освобождения от фашистского гнета. 27 января 1944 Ленинград полностью освобожден от блокады, а спустя год, в этот же день в 1945 году советские войска подарили свободу узникам Освенцима.