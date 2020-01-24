Женщины сообщила, что на детской площадке в отношении несовершеннолетней дочери и ее подруги были совершены противоправные действия...

22.01.2020 в д.ч. УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поступило заявление от женщины, которая сообщила, что 21.01.2020 г. на детской площадке в отношении несовершеннолетней дочери и ее подруги были совершены противоправные действия.23.01.2020 г. сотрудниками уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве подозреваемый в совершении вышеуказанного деяния задержан на территории Московской области.В настоящее время злоумышленник доставлен в следственный комитет для проведения следственных действий.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве