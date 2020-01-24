В США в открытом доступе появилась переведенная с русского статья из меньшевистского журнала Социалистический вестник за 1951 год. Она свидетельствует о том, что ЦРУ собирало и систематизировало данные об украинском националисте Степане Бандере.

В США в открытом доступе появилась переведенная с русского статья из меньшевистского журнала "Социалистический вестник" за 1951 год. Она свидетельствует о том, что ЦРУ собирало и систематизировало данные об украинском националисте Степане Бандере. Материал озаглавлен "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", передает РИА Новости.В четырехстраничной статье сказано, что 30 июня 1941 года Степан Бандера, "украинский фашист и профессиональный агент Гитлера", имевший агентурную кличку Консул 2, объявил во Львове о воссоздании государства Западная Украина. "Государство" просуществовало пять недель. За это время были уничтожены 15 тысяч евреев, 5 тысяч украинцев, несколько тысяч поляков, сообщается в материале.Документ был рассекречен согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников", указывает автор публикации.Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Эти экстремистские организации виновны в зверской расправе над тысячами украинцев – тех, кто отказался сотрудничать с националистами. Бандера – организатор Волынской резни 1943 года. Возглавляемые им организации сражались против СССР.В настоящее время власти на Украине пытаются навязать образ Бандеры как национального героя. Так, в начале январе в центре Киева прошел факельный марш и митинг в память нацистского преступника. 16 января постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета в Вене указал, что подобная героизация ведет к углублению общественного раскола. Свое возмущение чествованием Бандеры выразили также Польша и Израиль.