Студенты ГБПОУ «Юридический колледж» и Московского финансово-юридического колледжа МФЮА смогли посетить УВД юга столицы и познакомиться с его работой...

В УВД по ЮАО вновь проходит акция "Студенческий десант". Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции МВД России, которая приурочена ко Дню Российского студенчества. Главная ее цель - познакомить молодых людей и девушек из числа студентов с работой сотрудников полиции.24 января студенты ГБПОУ «Юридический колледж» и Московского финансово-юридического колледжа МФЮА смогли посетить УВД юга столицы и познакомиться с его работой.Проведение акции началось с круглого стола: «Выбор профессии – дело серьёзное». Гостей приветствовали заместитель начальника отдела кадров УВД по ЮАО подполковник внутренней службы Сергей Мурзуков и председатель Общественного совета УВД по ЮАО Харис Ильясов. Они предложили ребятам воспользоваться уникальной возможностью: получить полное и достоверное представление о деятельности правоохранительных органов, изучить специфику и нюансы службы. «В процессе общения вы сможете получить ответы на вопросы, связанные со спецификой работы подразделений, - напутствовал гостей Сергей Мурзуков, - посмотреть, с чем наши сотрудники работают, в каких условиях».Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Виталий Фуртат рассказал ребятам о профессии оперуполномоченного, о качествах, которые необходимы настоящему сыщику для успешной работы. Обращаясь к молодым людям, Виталий Фуртат обратил их внимание на недопустимость совершения правонарушений и преступлений, в том числе и в сети Интернет. Он особо подчеркнул необходимость очень внимательного и осторожного общения в социальных сетях.Инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Елена Довольнова рассказала студентам о структуре и направлениях деятельности этой службы. В спортивном зале УВД, разбившись на команды, студенты и сотрудники полиции провели турнир по волейболу.В ходе экскурсии ребятам удалось посетить учебный полигон экспертно-криминалистической службы. Старший эксперт ЭКЦ майор полиции Игорь Цыганок продемонстрировал юношам и девушкам профессиональный комплект эксперта-криминалиста, с помощью которого производится дактилоскопическая, баллистическая и почерковедческая экспертиза, а также экспертиза холодного оружия и трассологическая экспертиза. Ребята задавали вопросы, их интересовали последние новинки в сфере экспертных исследований и возможности проведения сложных экспертиз.В сопровождении члена Совета ветеранов УВД по ЮАО Сергея Гомона молодые люди прошли в музей истории УВД, который хранит в своих стенах фотографии, документы и личные вещи сотрудников с момента создания ведомства. Он рассказал учащимся о службе в органах внутренних дел, командировках в "горячие точки", о сотрудниках полиции, которыми по праву гордится УВД юга столицы. Ребят не оставили равнодушными фотографии погибших бойцов, их награды и факты биографии.Многих курсантов заинтересовал вопрос, как поступить на службу в полицию. Ребятам дали памятки, в которых расписан порядок и необходимые требования для поступления на службу в подразделения УВД по ЮАО, а также поступления в высшие учебные заведения системы МВД РоссииНачальник отдела кадров Юридического колледжа полковник милиции в отставке Евгений Афанасьев, подводя итоги встречи, выразил уверенность в том, что акция «Студенческий десант», ставшая ежегодной, будет и впредь способствовать популяризации профессии полицейского среди молодежи.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22