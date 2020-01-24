Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы, уступив лидирующим французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону всего каких-то 0,05 балла.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы, уступив лидирующим французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону всего каких-то 0,05 балла.Примечательно, что французский арбитр Джезабель Дабьюи, если верить протоколу соревнования, поставила российской паре, по сравнению с другими коллегами, самые низкие оценки за ритм-танец – 84,66, при этом своих соотечественников Дабьюи оценила выше всех – 90,02.Все остальные судьи, за исключением рефери из Германии и Финляндии, поставили российскую пару выше французской. А итальянский арбитр и вовсе поместил Пападакис и Сизерона на третье место (86,26 балла).Таким образом, можно предположить, что французский арбитр намеренно занизила оценки россиянам и завысила баллы соотечественникам, чтобы "протащить" их на первое место.