Цены на нефть перешли к падению. После бурного восстановления на прошлой неделе, умами трейдеров снова овладела паника. Стремительно снижаются и фондовые индексы.

Цены на нефть перешли к падению. После бурного восстановления на прошлой неделе, умами трейдеров снова овладела паника. Стремительно снижаются и фондовые индексы.Цена за баррель смеси Brent опустилась ниже 57 долларов, причем всего за две торговых сессии падение составляет уже около 5%.Главная причина — опасение замедления мировой экономики на фоне распространения коронавируса.К слову, эпидемия активно распространяется уже за пределы Азии. Так, в Италии зафиксировано несколько смертельных случаев, и даже отменили последние дни карнавала в Венеции и несколько матчей футбольного чемпионата.Не помогают рынку нефти и сообщения СМИ о готовности Саудовской Аравии начать сокращать добычу не дожидаясь России.Издание Wall Street Journal утверждает, что саудиты уже договорились сократить добычу в случае, если на предстоящем через две недели саммите ОПЕК+ не будет принято решение о скоординированных действиях. Впрочем, источники ТАСС в ОПЕК назвали эту информацию «безумием».Тем временем, перед угрозой коронавируса не может устоять уже даже американский рынок акций, который в последние дни продолжал расти и даже обновлял исторические максимумы. Но в пятницу индексы потеряли от 1% до 2%. А сегодня фьючерсы на американские индикаторы теряют еще полтора процента.Свою роль сыграла и макроэкономическая статистика. Данные по деловой активности за февраль, показали, что экономика США находится на грани рецессии.Теперь инвесторы ждут свежих данных из Поднебесной. Пока на рынок не поступало статистики за тот период, когда из-за вируса китайская экономика оказалась фактически парализована.По мнению экспертов, данные могут оказаться просто шокирующими.