Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о примирении между Россией и Украиной.

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной."А что он сделал для этого?", – задается вопросом сенатор и перечисляет реальные инициативы, которые Трамп мог бы воплотить. Например, оказать ли влияние на смену курса "зависимого Киева" или на сервильную Варшаву, чтобы она "не подливала масла в огонь" – написал Пушков в Twitter."В отсутствии действий слова мало что значат", подытожил Пушков. В комментариях подписчики и соглашаются с его позицией, и критикуют ее: "Мы должны по всем вопросам ждать одобрения США и Трампа?", "Это, к сожалению, только слова...", "Создание видимости своих действий как мнимого миротворца", "Пора привыкнуть, что рыбак, покупая снасти, меньше всего заботится о рыбе"Ранее Трамп высказал мнение, что восстановление диалога между Москвой и Киевом принесло бы пользу всему миру. Российские парламентарии, в свою очередь, заявили, что Россия никогда не ссорилась с Украиной и ее народом.