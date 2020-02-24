Бесплатный Wi-Fi, к которому могут подключаться пассажиры наземного общественного транспорта в Москве, с 1 марта будет недоступен, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Это связано с подготовкой новых требований к сервису, так как сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей.

Бесплатный Wi-Fi, к которому могут подключаться пассажиры наземного общественного транспорта в Москве, с 1 марта будет недоступен, сообщает пресс-служба "Мосгортранса". Это связано с подготовкой новых требований к сервису, так как сегодня "услуга не удовлетворяет требованиям пользователей", уточняется в сообщении.В ближайшее время будет проведен опрос пассажиров, на основе результатов которого сформируют новое техническое задание для новых конкурсных процедур. Первый бесплатный доступ в интернет появился у московских пассажиров в 2016 году.Ожидается, что бесплатный интернет вернется в наземный городской транспорт столицы во втором полугодии 2020 года. Пассажиры метро этих неудобств не испытают – в столичной подземке доступ у Wi-Fi будет осуществляться по-прежнему.