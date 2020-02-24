Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело. По словам спортивного чиновника, российского биатлониста могли бы даже посадить, если бы нашли у него допинг.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело. По словам спортивного чиновника, российского биатлониста могли бы даже посадить, если бы нашли у него допинг."На Касперовича и Логинова в Италии заведено уголовное дело. Это грозит разбирательствами. Гаджеты, телефоны – все это будет просмотрено. По итальянским законам, если ты попался на допинге, то можешь даже сесть", – цитирует Драчева "Спорт-экспресс"."Если же в этих гаджетах и бумагах, которые были изъяты во время обыска, никаких улик по медицинским препаратам или методам нет, то это дело будет закрыто", – добавил президент СБР.Напомним, что 22 февраля итальянская полиция нагрянула с обыском в отель, где проживала сборная России. У Александра Логинова были изъяты телефон и ноутбук. Причиной обыска стало использование чужой аккредитации на чемпионате мира личным тренером биатлониста Александром Касперовичем.